Названа дата регионального пика эпидемии

Экономист Агаси Тавадян уверен, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции придется на конец весны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Эксперт считает, что из-за теплой погоды в мае граждане массово начнут нарушать режим самоизоляции из-за чего пик заболеваемости перенесется на конец весны, а окончание пандемии на конец августа. По его словам, в результате такого поведения граждан по стране начнут возникать мини-очаги.

Он добавил, что анализ по другим странам показывает, если более 20% граждан нарушают карантинные режимы, то пик заболеваемости и выход на плато растягивается на более продолжительное время.

Напомним, что на сегодня в России выявлено почти 200 тысяч заболевших, среди дальневосточных регионах по количеству заболевших лидирует Хабаровский край – 862 случая, на втором мест Приморье с 808 случаями заболевших. Всего по стране сделано более 5,2 млн тестов.