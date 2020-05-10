Названа дата регионального пика эпидемии

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Точная дата зависит от соблюдения требований самоизоляции

Экономист Агаси Тавадян уверен, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции придется на конец весны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Эксперт считает, что из-за теплой погоды в мае граждане массово начнут нарушать режим самоизоляции из-за чего пик заболеваемости перенесется на конец весны, а окончание пандемии на конец августа. По его словам, в результате такого поведения граждан по стране начнут возникать мини-очаги.

Он добавил, что анализ по другим странам показывает, если более 20% граждан нарушают карантинные режимы, то пик заболеваемости и выход на плато растягивается на более продолжительное время.

Напомним, что на сегодня в России выявлено почти 200 тысяч заболевших, среди дальневосточных регионах по количеству заболевших лидирует Хабаровский край – 862 случая, на втором мест Приморье с 808 случаями заболевших. Всего по стране сделано более 5,2 млн тестов.

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