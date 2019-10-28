Названа дата резкого похолодания и сильных ливней

Начало этой недели ознаменуется ухудшением погоды, при том, довольно резким. Так, официальные и «народные» ресурсы единодушно обещают краю небольшой катаклизм, сообщает DEITA.RU.

Пик ухудшения синоптики обещают в ночь с понедельника на вторник. По всему краю прогнозируются дожди, особенно сильные ночью понедельника. Уже с вечера станет крайне облачно, на побережье возможен сильный туман. Так же будет расти и усиливаться влажность воздуха.

Кроме того, с Амурской области на Хабаровск придет холодный фронт, который также окажет сильное влияние на Приморье. Это событие принесет грозы, дожди и сильные ливни. Ветер так же значительно усилится.

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке температура воздуха будет колебаться от 12 до 16 градусов по Цельсию. Ночью в отдельных районах края возможны минусовые температуры.

При этом, к 30-31 октября синоптики обещают малооблачную и сухую погоду, дожди должны прекратиться. Вместе с тем, ветер только усилится. Однако, температура будет значительно выше – от 10 до 19 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что сухая и теплая осень в этом году спровоцировала высокий уровень пожарной опасности в лесах. Синоптики, региональное МЧС и администрация края настоятельно рекомендуют быть осторожнее в лесах – не выбрасывать окурки, тщательно тушить костры и при возможности вовсе отказаться от их разведения.

Александра Маслова