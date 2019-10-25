Новости
Кожемяко обвинил «Единую Россию» в бездействии?
25 Октябрь 2019, 09:54
«Как на это прожить?» — названа зарплата важного работника
25 Октябрь 2019, 09:36
Официально: что ждать от новой пенсионной системы
25 Октябрь 2019, 09:30
Мэр перекроет дорогу резидентам ТОР
25 Октябрь 2019, 08:45
Супруга Дарькина обошла Кожемяко в рейтинге Forbes
25 Октябрь 2019, 08:15
На дорогу для избранных в городе Путина потратят сотни миллионов
25 Октябрь 2019, 07:30
Индивидуальный подход: платить за мусор сахалинцы будут по-новому
25 Октябрь 2019, 07:29
Отключения света ждут жителей столицы
25 Октябрь 2019, 07:15
Названа дата резкого похолодания
Синоптики предупредили жителей региона, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета выпустили прогноз погоды на начало следующей недели. Как сообщает портал «Примпогода», в регион придет похолодание.
По данным, которые озвучили синоптики, ожидать ухудшения погоды стоит в самом начале рабочей недели. В первые несколько дней будут дожди, но не очень сильные. Погода резко ухудшится в середине недели.
Окончательно похолодает в регионе во второй половине недели.
Елена Миронова
Читайте также:
Груженый самосвал провалился под землю в центре столицы - видео
Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Митинг за отставку мэра готовят в столице
Популярное
Загрузка...
Загрузка...