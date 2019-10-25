Названа дата резкого похолодания

Синоптики предупредили жителей региона, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета выпустили прогноз погоды на начало следующей недели. Как сообщает портал «Примпогода», в регион придет похолодание.

По данным, которые озвучили синоптики, ожидать ухудшения погоды стоит в самом начале рабочей недели. В первые несколько дней будут дожди, но не очень сильные. Погода резко ухудшится в середине недели.

Окончательно похолодает в регионе во второй половине недели.

Елена Миронова