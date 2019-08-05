Очередные антироссийские ограничения инициировали США, сообщает DEITA.RU.

Новые меры против России начнут действовать с 26 августа текущего года. Американская администрация опубликовала документ, согласно которому решение об ограничениях было принято в связи с отправлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Принятый пакет санкций предусматривает запрет на кредитование правительства России банками США или международными организациями.

Исключения будут составлять лишь займы на покупку продовольствия или сельскохозяйственных товаров.

Дмитрий Шевченко