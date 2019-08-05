5 Август 2019, 20:00
Названа дата введения новых санкций против России
Источник изображения: pixabay.com
Очередные антироссийские ограничения инициировали США, сообщает DEITA.RU.
Новые меры против России начнут действовать с 26 августа текущего года. Американская администрация опубликовала документ, согласно которому решение об ограничениях было принято в связи с отправлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Принятый пакет санкций предусматривает запрет на кредитование правительства России банками США или международными организациями.
Исключения будут составлять лишь займы на покупку продовольствия или сельскохозяйственных товаров.
Дмитрий Шевченко
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