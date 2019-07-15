Сотрудники агентства Tempo выяснили, в каких странах на одного человека приходится больше всего мусора, сообщает DEITA.RU.

Исследовавшие вопрос пришли к выводу, что страна-лидер – это Канада с 36-ю тоннами мусора за год и 1,3 миллиарда тонн отходов в 2017 году. Из всех отходов большая доля пришлась на продукты нефтепереработки, обработки металлов и химиндустрию. Второе место досталось Болгарии (на человека 26,7 тонны отходов и мусора за год), третье – Соединенным Штанам с двадцатью шестью тоннами мусора в год.

Далее в списке идут следующие страны: Эстония, у которой 23,5 тонны мусора накапливается за год; Финляндия - 16,6 тонны мусора; Армения - 16,3 тонны отходов; Швеция - 16,2 тонны в год; Люксембург - 11,8 тонн; Украина - 10,6 тонны и Сербия, у которой насчитывается 8,9 тонны мусора за год.

Анастасия Туркова