Стало известно, сколько граждан работают сами на себя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Лента.ру.

Эксперты РАНХиГС провели опрос с целью установить долю самозанятых россиян. Как удалось выяснить специалистам, ими оказались около четверти от всего работающего населения России.

Общее число самозанятых в стране, согласно данным исследователей, достигло 16-17 миллионов человек. В последние годы растёт число тех, для кого самозанятость связана с получением основного дохода. Сейчас таких людей уже 10%.

Более половины самозанятых трудится без официального оформления, то есть около 10-11 миллионов человек. Это немного больше, чем в 2016 году.

В исследовании к самозанятым отнесены физические лица, которые работают индивидуально без привлечения сотрудников, не имеют работодателя и занимаются оказанием услуг или продают товары своего производства.

Ранее Росстат опубликовал статистику, из которой следовало, что доля неформальных работников в России в 2018 году составляла 20,1% от всех трудящихся в стране.

Дмитрий Шевченко