Стало известно, сколько граждан пострадали от действий мобильных злоумышленников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.

Также выяснилось, что более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. При этом, каждый пятый никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков.

Половина респондентов ответили, что не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, еще 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона.

Дмитрий Шевченко