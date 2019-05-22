Стали известны факторы, повышающие шансы развития опухолей, сообщает DEITA.RU.

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал еду, употребление которой ведёт к онкологии.

По его словам, к группе риска относится жирная пища, фастфуд с пищевыми добавками, красное мясо в больших количествах.

Дополнительными факторами, способствующими развитию рака, как рассказал специалист агентству "Москва", являются алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Кроме этого, риск развития опухолей провоцирует курение, причём пристрастие к сигаретам может вызвать не только рак лёгких.