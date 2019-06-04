Работники ГИБДД ввели новую схема развода, выкрутиться из которой невозможно, если не заметить подвох заранее, сообщает DEITA.RU.

Сюжет прост: сообщник инспектора заклеивает одну цифру на номере вашего авто, когда вы отвлеклись. Это – главная часть мошеннической схемы. Потому что после этого вас остановит патруль и укажет за номер, который теперь, разумеется, не читается. А это статья.

Вариантов есть два: либо вы прав лишитесь, либо заплатите. Вам предложат расплатиться на месте. При этом будет практически невозможно доказать, что вы не виноваты.

Анастасия Туркова