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Ездить на Аи-92 разрешено только этим авто
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Масло России официально приравнено к яду
24 Сентябрь 2019, 23:45
Украина требует передвинуть границу России
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24 Сентябрь 2019, 22:45
Будет ли война за Крым, рассказали в США
24 Сентябрь 2019, 22:15
Американцы вычеркнули российских игроков из ЧМ по футболу
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Чубайс предложил передать пенсии бизнесу
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Янукович собрался вернуться на Украину
24 Сентябрь 2019, 20:45
Названа главная ошибка Зеленского в отношениях с Россией
24 Сентябрь 2019, 16:45
Стало известно, в чём просчитался молодой политик, сообщает DEITA.RU.
Экс-депутат парламента Украины Анна Герман назвала неудачное назначение Владимира Зеленского главным провалом его политики.
По словам бывшего законотворца, то, что президент назначил главой украинского МИДа Вадима Пристайко станет большой проблемой в налаживании диалога между Украиной и Россией.
Как считает Герман, российская сторона не желает вести переговоры с назначенцем Зеленского и предпочла бы видеть в качестве визави другое лицо.
Причиной плохого отношения России к Пристайло Герман названа его долгую работу с представителями НАТО.
Дмитрий Шевченко