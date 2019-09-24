Названа главная ошибка Зеленского в отношениях с Россией

Стало известно, в чём просчитался молодой политик, сообщает DEITA.RU.

Экс-депутат парламента Украины Анна Герман назвала неудачное назначение Владимира Зеленского главным провалом его политики.

По словам бывшего законотворца, то, что президент назначил главой украинского МИДа Вадима Пристайко станет большой проблемой в налаживании диалога между Украиной и Россией.

Как считает Герман, российская сторона не желает вести переговоры с назначенцем Зеленского и предпочла бы видеть в качестве визави другое лицо.

Причиной плохого отношения России к Пристайло Герман названа его долгую работу с представителями НАТО.

Дмитрий Шевченко