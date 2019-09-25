Названа главная причина ДТП в России

Найден фактор, влияющий на частоту аварий на российских дорогах, сообщает DEITA.RU.

Чиновник из Омска нашёл причину частых ДТП в слишком хорошем качестве дорог. Как пишет Om1.ru, директор департамента транспорта региональной администрации Александр Вялков заявил, что именно недавно проведённый ремонт дорожного покрытия провоцирует местных автолюбителей на нарушение ПДД, в частности, на превышение скорости и, как следствие, приводит к всплеску аварий.

Как гласит официальная статистика, приведённая чиновником, всего за один год количество ДТП в регионе возросло почти на 80%. Так что у представители администрации явно есть мотив для поиска причин такого большого и опасного повышения показателей.

Несмотря на плачевную ситуацию со статистикой ДТП, Вялков также поспешил сообщить, что меры для улучшения ситуации уже делаются: дороги оснащаются необходимыми элементами, такими как разметка, светофоры, пешеходные переходы и т.д.

Ранее сообщалось о том, что в России для некоторых категорий водителей подорожал транспортный налог.

Дмитрий Шевченко