Причина масштабных наводнений — глобальное потепление, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые в результате исследования, в котором приняли участие около пятидесяти специалистов различных европейских научных организаций, в том числе эксперты из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Научные труды опубликовал Nature.

Каждое десятилетие последние полвека температура воздуха весной в странах Восточной Европы повышалась на один градус. Именно это привело к том, что число весенних паводков значительно сократилось, а летом увеличилось количество экстремальных ливней. Они-то, в свою очередь, и приводят к наводнениям.

Отмечается, что в Северо-Западной Европе ситуация сложилась немного другая. Здесь просто увеличилось число осадков, это повысило объемы воды в реках, некоторые из них выходят из берегов.

Екатерина Брязгунова