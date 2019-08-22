Коллекторы поделились своими наблюдениями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Представители Национальной ассоциации компаний, специализирующихся на возврате долгов назвали людей в возрасте от 25 до 30 лет самыми безалаберными заёмщиками.

По их информации, именно эта возрастная группа россиян составляет большинство в категории людей с самыми "плохими" долгами.

На втором месте оказались граждане в возрасте 35—40 лет, а на третьем тем, кому от 31 года до 34 лет. Меньше всего "плохих" долгов приходится на заемщиков старше 51 года.



Превалирование среди должников МФО заемщиков в возрасте 25—40 лет эксперты объясняют их наибольшей активностью в потребительском плане, а также интенсивным развитием онлайн-сегмента кредитования.

Дмитрий Шевченко