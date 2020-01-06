Названа лучшая диета для похудения

Правильно составить свой рацион смогли итальянцы и греки, сообщает DEITA.RU.



Американское издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг лучших диет. В тройку лидеров вошли самые распространенные и раюотающие.

На первом месте оказалась средиземноморская. Она подходит для любых целей – даже для диабетиков. Суть средиземноморской диеты в употреблении большего количества рыбы и морепродуктов, овощей и злаков. Примерно раз в месяц стоит есть мясо, птицу и сладкое.

На втором месте DASH-диета для гипертоников. Ее суть – в полном отказе от соли, сахара и насыщенных жиров.

Третье место заняла не строгая вегетарианская диета. Мясо есть нельзя, но иногда от правил разрешается отступить.

Елена Миронова