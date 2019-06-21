Пользование современными гаджетами ведёт к физическим уродствам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на NJ.com.

Прогресс приносит человечеству не только удобства, но и проблемы со здоровьем. Так, австралийские учёные сумели доказать связь между частым использованием смартфонов с изменениями в костном строении современного человека.

Согласно последним исследованиям группы молодых специалистов, из-за того, что молодые люди вынуждены наклонять голову вниз для просмотра экрана своего устройства, у них на черепах начинает нарастать дополнительная часть кости.

Своеобразные "рожки" начинают расти на затылке. Этот рост, по мнению учёных, спровоцирован смещением нагрузки на связки и сухожилия. Таким образом, человеческий организм адаптируется к новым нагрузкам.

Ранее говорилось и о том, что учёным удалось доказать связь между поздним использованием смартфона перед сном с ухудшением качества отдыха и самочувствия.

Дмитрий Шевченко