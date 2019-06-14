Отсутствие диеты может принести организму человека непоправимый вред, сообщает DEITA.RU.

Диетологи всего мира бьют тревогу: по их подсчётам, уже к 2030 году общая масса населения планеты с излишним весом перешагнёт порог в 30%. В этом случае человечество будет фактические на треть состоять из людей, которым практически обеспечены большие проблемы со здоровьем и весьма трагический финал.

Так, медицинский профессиональный журнал MedicalXpress опубликовал информацию исследований австралийских учёных из местного национального института, согласно которой злоупотребление такой нездоровой едой, как фастфуд и, в частности, гамбургерами, ведёт к старению мозга. При этом, производимые в результате неправильной диеты изменения носят необратимый характер.

Всё это происходит, по словам учёных, на фоне и без того высокого риска развития таких болезней, как диабет второго типа, атеросклероз и, как следствие, инфаркта и инсульта.

Именно по этим причинам специалисты-медики настоятельно рекомендуют ограничить потребление фастфуда, а также начать активный образ жизни.

Дмитрий Шевченко