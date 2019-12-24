Названа опасность современных систем автомобиля

Удобства для владельца могут обернуться серьезными проблемами, сообщает DEITA.RU.



Современные автомобили буквально напичканы разными системами, которые упрощают жизнь водителям. Как пишет Car.ru, некоторые самые популярные системы могут быть опасны.

Встроенный подогрев сидений может сделать посадку в автомобиль зимой в разы комфортнее. Но не стоит ездить с включенной функцией постоянно: даже небольшой перегрев грозит мужчинам бесплодием.

Кондиционер или климат-контроль: могут стать причиной непроходящей простуды. Главное правило, как и с системой подогрева сидений, не переборщить. Рекомендуется не выставлять температуру ниже 20-22 градусов и не направлять обдув на себя.

Самая опасная система – дистанционный программируемый запуск. Запускает двигатель по расписанию, чтобы утром не пришлось долго греть авто. Однако эта полезная функция может сыграть злую шутку: если вовремя не заметить проблемы с маслом, двигателем или антифризом, каждый запуск будет убивать мотор.

Елена Миронова