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Названа опасность томатного сока
Столичный врач-диетолог рассказала, кому категорически запрещено употреблять томатный сок из тетрапака, которые в изобилии представлены в российских супермаркетах. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам Лидии Ионовой, отказаться от покупного томатного сока в первую очередь стоит всем людям, страдающих артериальной гипертонией. Все дело в содержащейся в напитке соли.
«При регулярном употреблении соль в больших дозах отмечается повышение давления, а также происходит естественная задержка жидкости в организме, которая приводит к отеку сосудов и клеток», - поясняет врач отмечая, что большим любителям томатного сока с указанным заболеванием разрешено самостоятельно изготавливать сок из свежих помидоров или томатной пасты без соли.
Также диетолог отметила, что томатный сок, что с солью, что без нее, нельзя пить людям с обостренными проблемами ЖКТ. В острый период течения заболеваний врачи вообще не рекомендуют россиянам употреблять овощи, фрукты и зелень в сыром виде.
Екатерина Цой