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6 Декабрь 2019, 18:15

Названа популярная услуга банков, которую оставят без комиссий

жкх

Представители разных фракций Госдумы намерены голосовать «за», сообщает DEITA.RU.

Российским банкам хотят запретить брать комиссии за оплату услуг ЖКХ с их помощью. Об этом сообщают «Известия».

С такой инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Как сказал глава фракции Сергей Неверов, законопроект внесут на рассмотрение уже до начала весны. Пока точно неизвестно, как именно собираются прописывать запрет: в Жилищном кодексе или в ряде законодательных актов и законах «О банках» и «О национальной платежной системе».

Представители ЛДПР и «Справедливой России» согласны с тем, что запретить комиссию для оплаты услуг ЖКХ необходимо. Однако некоторые эксперты уверены, что банки это так просто не оставят – могут поднять стоимость услуг для управляющих компаний, а те – для граждан.

Елена Миронова

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