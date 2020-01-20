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Названа популярная услуга банков, которую оставят без комиссий
Представители разных фракций Госдумы намерены голосовать «за»,
сообщает DEITA.RU.
Российским банкам хотят запретить брать комиссии за оплату услуг ЖКХ с их помощью. Об этом сообщают «Известия».
С такой инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Как сказал глава фракции Сергей Неверов, законопроект внесут на рассмотрение уже до начала весны. Пока точно неизвестно, как именно собираются прописывать запрет: в Жилищном кодексе или в ряде законодательных актов и законах «О банках» и «О национальной платежной системе».
Представители ЛДПР и «Справедливой России» согласны с тем, что запретить комиссию для оплаты услуг ЖКХ необходимо. Однако некоторые эксперты уверены, что банки это так просто не оставят – могут поднять стоимость услуг для управляющих компаний, а те – для граждан.
Елена Миронова