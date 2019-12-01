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26 Ноябрь 2019, 16:15

Названа причина экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону

самолет

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский лайнер экстренно сел в Ростове-на-Дону, сообщает DEITA.RU.

Как информирует источник, близко знакомый с ситуацией, причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

При этом посадка произошла не на основном аэродроме, а на запасном.

Отмечается, что члены экипажа заподозрили у 55-летней гражданки, летевшей рейсом Москва — Сочи, инсульт. В связи с этим капитан воздушного судна принял решение совершать посадку, о чем и уведомил работников аэродрома. Кроме того, он запросил к самолету скорую помощь.

Отмечается, что в аэропорту города подтвердили, что экстренная посадка была совершена.

Екатерина Брязгунова

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