Состояние теплотрасс центре в дальневосточной столице ненадлежащее, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель Общероссийского народного фронта в Приморском крае.

По словам члена регионального штаба ОНФ Валентина Лабонина, после обрушения части асфальта на Океанском проспекте в апреле текущего года общественники обратились в прокуратуру. В ходе проверки удалось установить, что трубопровод был поврежден из-за того, что теплоснабжающая организация не исполняет требования российского законодательства, а именно: не организовала вовремя ремонт.

На данный момент директору компании вынесено представление об устранении нарушений.

Екатерина Брязгунова