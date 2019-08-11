Мало кто задумывается о таком важнейшем нюансе, сообщает DEITA.RU.



Большинство квартир, которые сейчас покупаются в России – ипотечные. Многие знают о том, что выплачивать взносы по ипотеке нужно в срок ­– иначе банк заберет квартиру.

Однако зачастую о том, что платить нужно вовремя, забывают семьи, которые во время выплаты ипотеки решили развестись. Как рассказали в одном из коллекторских агентств, люди погружены в личные проблемы – им становится не до финансовых обязательств.

Кроме того, нередки случаи, когда один из бывших супругов решает оставить все имущество, и ипотечную квартиру тоже, второму. Тогда все обязанности по выплатам падают на плечи одного человека, которому это становится не по карману.

В результате долгих задержек банк через суд в любом случае заберет вашу квартиру.

Но есть и другой вариант: после развода прийти в банк и добиться равного распределения платежей между экс-супругами.

Елена Миронова