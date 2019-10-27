Названа причина, почему нельзя спасать утопающих

Эксперты разъяснили необычную традицию Китая, заключающуюся в запрете на спасение утопающих, которая сохранилась и в наши дни. Об этом сообщает DEITA.RU.

Китаист из Владивостока Евгений Илларионов пояснил, что этот «дикий» с российской точки зрения подход к человеческой жизни связан с верой жителей Китая в карму. Китайцы верят, что жизнь каждого человека заранее определена и вмешиваться в естественный ход событий, даже если они приведут к смерти последнего, попросту бессмысленно.

«Считается, что живущие в воде духи не позволят спасенному уйти от смерти. Они все-равно заберут его к себе, но уже другим способом. Именно поэтому большинство китайцев принципиально не учатся плавать и по возможности стараются не контактировать с водоемами – боятся стать жертвой злого водного духа», - рассказал китаист отметив, что «губительное невмешательство» касается только утопающих – во всех остальных случаях спасать людей можно.

Кстати, древнее китайское поверье так прочно вошло в жизнь страны, что по сей день в Китае не существует никаких правил поведения в воде и инструкций к действию во время наводнений, цунами и других «водных» ЧС.

Туристам советуют не «вестись» на показательные «утопления» китайцев на популярных пляжах КНР. Чаще всего, «утопающим» окажется мошенник, который снимет полученные в ходе «спасения» увечья в полиции и обратится в суд, чтобы получить со «спасителя» компенсацию за моральный ущерб.

Екатерина Цой