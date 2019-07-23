По имеющимся данным, пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» начался из-за полотенца, которое оставили на обогреватели, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РЕН ТВ, ребенок положил полотенце на обогреватель. Оно высохло и вспыхнуло, что и привело к страшному пожару, в котором погибла 10-летняя девочка и несколько детей, по разным данным от трех до четырех, оказались в больнице.

Напомним, пожар начался глубокой ночью во вторник, 23 июля. В 4 часа 46 минут по местному времени огонь был потушен пожарными, которые прибыли через десять минут. Огнем были уничтожены 20 палаток из 26.

Разрешения на работу палаточный лагерь на базе горнолыжного комплекса не имел. В нем отдыхали порядка 190 детей. Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Брязгунова