В Роспотребнадзоре рассказали, почему у россиян возрастает риск заразиться опасными заболеваниями из Африки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии ведомства Виктор Малеев заявил, что причиной распространения в России таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге стало быстрее потепление.

По словам учёного, в России оно происходит в 2,5 раза быстрее, чем в остальных регионах. Поэтому на территории страны стремительно распространяются экзотические инфекции.

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары. Причем долговременными хозяевами являются птицы и лошади, которые разносят заболевания по регионам, дальше передавая инфекцию не инфицированным насекомым.

Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается. Для профилактики ученый рекомендовал следить за популяцией комаров, проводить своевременную обработку, а также анализировать случаи смерти птиц.

Дмитрий Шевченко