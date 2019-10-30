Названа причина расстрела солдат срочником в Забайкалье

Названа причина громкого происшествия с военной части Забайкалья, в результате которого были расстреляны офицеры и солдаты. Об этом сообщает DEITA.RU.

По итогам расследования дела спецкомиссией Минобороны стало известно, что никаких случаев насилия в отношении стрелявшего бойца в части не происходило, его права никто не нарушал - у срочника был личный конфликт с одним из погибших офицеров. Отмечается, что открывая огонь из табельного оружия во время караульной службы Рамиль Шамсутдинов планировал лишить жизни именно указанного офицера. Остальные погибшие стали случайными жертвами «расстрела на почве нервного расстройства» солдата.

Один из членов комиссии сделал акцент на явном психологическом прессинге Рамиля со стороны одного из офицеров караула, который продолжался длительное время и наложил отпечаток на психическом состоянии подчиненного.

На данный момент рассматривается новая версия причины трагедии, чтобы выяснить, действительно к массовому убийству молодого человека подтолкнула жажда возмездия.

Отмечается, что в военной части ЗАТО Горный велся крайне слабый контроль за состоянием срочников со стороны командирского состава.

На данный момент Рамиль находится под арестом в военном суде города Чита. Следственный комитет, военная прокуратура и профильные подведомства Минобороны продолжают расследование громкого дела.

Напомним, в минувшую пятницу солдат расстрелял из табельного оружия десять сослуживцев. Из них восемь человек - два офицера, пять срочников и один военнослужащий по контракту - погибли на месте. Двое находятся в госпитале. Заведено уголовное дело, сам Шамсутдинов был направлен на психиатрическое обследование.

Екатерина Цой