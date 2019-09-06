Найдены факторы, которыми обусловлен недостаточный прирост населения в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил на полях ВЭФ-2019 о том, что причиной демографических проблем последних лет стала низкая рождаемость в России в 1990-е годы.

По его мнению, этот фактор будет ещё долго влиять на численность населения. Как отметил глава ведомства, исправить ситуацию в стране может только рост экономики и увеличение зарплат граждан.

Кроме этого, министр также напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, что является одной из главных целей национального проекта, направленного на демографию.

Дмитрий Шевченко