Названа причина всплеска заболеваемости коронавирусом в России

Масштабное по своим объёмам, повсеместное нарушение режима самоизоляции в России могло стать причиной резкого роста количества заражённых COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, именно строжайшее соблюдение мер самоизоляции является ключом в остановке распространения эпидемии коронавируса, а его нарушение — самой главной причиной стремительного роста числа инфицированных.

Чуланов также добавил, что на данный момент у медиков нет оснований для того, чтобы думать о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизировалась.