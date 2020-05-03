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Названа причина всплеска заболеваемости коронавирусом в России

врачи, больница, исследование, клиника

Стало известно, что могло к этому привести

Масштабное по своим объёмам, повсеместное нарушение режима самоизоляции в России могло стать причиной резкого роста количества заражённых COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, именно строжайшее соблюдение мер самоизоляции является ключом в остановке распространения эпидемии коронавируса, а его нарушение — самой главной причиной стремительного роста числа инфицированных.

Чуланов также добавил, что на данный момент у медиков нет оснований для того, чтобы думать о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизировалась.

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