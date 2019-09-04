Стало известно, по каким причинам погибают граждане, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Росстата, в период с 1992 по 2017 год основной причиной смертности россиян неизменно остаются болезни системы кровообращения.

На них приходится примерно 600 летальных случаев на 100 000 человек населения. Следом за ними идут онкологические заболевания.



При этом, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в большинстве стран мира, тогда как в развитых государствах люди умирают главным образом из-за рака.

Исследование института Prospective Urban Rural Epidemiologic Study проводилось в течение около десяти лет на пяти континентах в 21 стране, среди которых 4 отличались высоким уровнем доходом населения, 12 — средним, и 5 — низким. Всего были проанализированы данные 162 534 человек в возрасте от 35 до 70 лет.

По итогам исследования оказалось, что показатели смертности, обусловленной раком, во всех трех группах стран были примерно одинаковы, тогда как отношение числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний к числу скончавшихся от рака составило 0,4 для государств с высоким уровнем доходов населения, 1,3 — со средним, и 3,0 — низким.

Дмитрий Шевченко