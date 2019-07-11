В России обнаружена крайне востребованная специальность, сообщает DEITA.RU.

Портал объявлений "Авито" зафиксировал взрывной рост популярности профессии строителя на рынке труда. Всего за один год спрос на эту специальность, по данным сервиса, вырос на целых 16%.

При этом, аналитики также увидели рост количества таких работников во всех регионах России. Кроме этого, растёт и их средняя зарплата. В сравнении с 2018 годом она увеличилась на 5,6%.

Сейчас строители могут рассчитывать на ежемесячное вознаграждение своего труда в размере около 47 тысяч рублей, что превышает средний уровень российских зарплат почти на четверть.

Как отмечают представители сервиса, самые высокие зарплаты у строителей сохраняются в Москве — 73,7 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко