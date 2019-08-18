Средняя зарплата регионального директора во Владивостоке составляет 153 000 рублей в месяц, сообщает DEITA.RU по данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru

Специалисты сервиса проанализировали зарплаты региональных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе во Владивостоке.

Так, по данным Superjob, региональный директор в этом городе в среднем получает 153 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 166 000 рублей в месяц.

В Хабаровске региональный директор получает 148 000 рублей, в Чите – 130 000 рублей в месяц.