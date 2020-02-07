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Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»
Водителям объяснили, чем это может быть опасно
В больших городах становится все больше «лежачих полицейских»
– против гонщиков во дворах и на дорогах без светофоров, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако из-за любителей погонять страдают и обычные водители, вернее, ходовые
части их автомобилей.
Издание «Автовзгляд» рассказало о самой популярной ошибке при проезде «лежачего полицейского». Многие водители не замечают знаков, которые установлены перед такими искусственными буграми – об ограничении скорости. Однако именно к ним и надо прислушиваться – проезжать неровность на скорости около 20 км/ч. Важно при этом оттормозиться заранее, чтобы не зажимать тормоз в момент, когда авто будет преодолевать «лежачего полицейского».
Дело в том, что такие бугры сильно вредят подвеске автомобиля. А, если преодолевать их с зажатым тормозом, то амортизаторы быстрее выйдут из строя.