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Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»

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В больших городах становится все больше «лежачих полицейских» – против гонщиков во дворах и на дорогах без светофоров, сообщает ИА DEITA.RU. Однако из-за любителей погонять страдают и обычные водители, вернее, ходовые части их автомобилей.

Издание «Автовзгляд» рассказало о самой популярной ошибке при проезде «лежачего полицейского». Многие водители не замечают знаков, которые установлены перед такими искусственными буграми – об ограничении скорости. Однако именно к ним и надо прислушиваться – проезжать неровность на скорости около 20 км/ч. Важно при этом оттормозиться заранее, чтобы не зажимать тормоз в момент, когда авто будет преодолевать «лежачего полицейского».

Дело в том, что такие бугры сильно вредят подвеске автомобиля. А, если преодолевать их с зажатым тормозом, то амортизаторы быстрее выйдут из строя.

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