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Названа реальная причина гибели людей в сгоревшем «Суперджете»
Официальную информацию рассказал Следком, сообщает DEITA.RU.
Генерал-лейтенант юстиции, нчальник ГУ криминалистики СКР рассказал журналистам об истинных причинах смерти 41 человека на борту «Суперджета», вылетевшего в мае в Мурманск.
Как пишет «Коммерсантъ», Следком не поддерживает версию о гибели людей из-за удара. Вероятнее всего, люди просто не успели покинуть загоревшийся салон самолета – все произошло слишком быстро.
По словам следователя, люди надышались паров от горения. И не только топлива: горела пластиковая обшивка салона, которая и выделяла токсичный дым. Следователь подчеркнул, что большинство погибших так и остались в креслах – вредные вещества распространились по салону слишком быстро.
Напомним, авиакатастрофа с «Суперджетом» произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет вылетал из московского аэропорта в Мурманск, однако через полчаса после вылета запросил разрешение на возвращение в Шереметьево. В самолет попала молния, из-за этого отключился генератор и системы управления, пилоты остались без связи. Самолет делал несколько попыток сесть на ВПП. Во время последней самолет ударился хвостом о полосу и загорелся. Тогда погиб 41 человек.
Елена Миронова