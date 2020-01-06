Новости
Такому творческому сотруднику лучше уезжать с Дальнего Востока
6 Январь 2020, 13:16
Посадки по коррупционным статьям предрекли политологи чиновникам
6 Январь 2020, 12:45
Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду
6 Январь 2020, 12:13
Новые ПДД предложили ввести в России – список
6 Январь 2020, 11:43
Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы
6 Январь 2020, 11:13
«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса
6 Январь 2020, 10:47
Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком
6 Январь 2020, 10:12
Дорогой внедорожник подожгли соседи
6 Январь 2020, 09:45
Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду
Спасатели поднимали авто до позднего вечера, сообщает
DEITA.RU.
Общественность продолжает обсуждать происшествие 5 января в бухте Воевода во Владивостоке. Тогда под лед одновременно ушли десятки автомобилей.
Житель Владивостока присутствовал на месте до конца. Как он рассказал инстаграм-аккаунту dpskontrol125rus, спасатели на месте назвали реальную причину, по которой столько авто ушло под воду. Как оказалось, это произошло из-за ленивых рыбаков, которые стали делать лунки прямо возле импровизированной парковки. Вода, которая поднялась на поверхность, размыла лед – в результате машины одна за другой провалились под лед.
Однако комментаторы назвали и другую версию: прилив. Вода просто подняла корку льда, и машины стали проваливаться.
Елена Миронова