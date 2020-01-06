Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду

Спасатели поднимали авто до позднего вечера, сообщает DEITA.RU.



Общественность продолжает обсуждать происшествие 5 января в бухте Воевода во Владивостоке. Тогда под лед одновременно ушли десятки автомобилей.

Житель Владивостока присутствовал на месте до конца. Как он рассказал инстаграм-аккаунту dpskontrol125rus, спасатели на месте назвали реальную причину, по которой столько авто ушло под воду. Как оказалось, это произошло из-за ленивых рыбаков, которые стали делать лунки прямо возле импровизированной парковки. Вода, которая поднялась на поверхность, размыла лед – в результате машины одна за другой провалились под лед.

Однако комментаторы назвали и другую версию: прилив. Вода просто подняла корку льда, и машины стали проваливаться.

Елена Миронова