Названа самая частая причина рака

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Учёные нашли главный фактор, провоцирующий онкологию, сообщает DEITA.RU.
Исследователи из Environmental Working Group рекомендовали всем людям обратить внимание на качество и источники питьевой воды, которую они употребляют. Как удалось выяснить специалистам, именно загрязнение главного элемента для жизни человека напрямую связано с вероятностью возникновения проблем с онкологией.
Учёные изучили водопроводную систему США и выяснили, что в ней содержится более двадцати опасных веществ, которые могут возбудить развитие рака в теле человека. В основном они связаны с содержанием в воде мышьяка, а также не большие дозы радиоактивных веществ.
Как отмечают эксперты, загрязнение в основном касается людей, которые получают воду из грунтовых источников. Поэтому учёные пришли к выводу, что нужно очень тщательно относиться в выбору питьевой воды на каждый день.
Дмитрий Шевченко