Стало известно, какую сумму получает большинство россиян ежемесячно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Росстат огласил данные, согласно которым самая часто встречающаяся зарплата в России составляет всего 23,5 тысяч рублей.

По мнению экспертов, именно этот показатель объективно отражает уровень дохода россиян, а не средний показатель по стране, которым часто оперируют чиновники.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата по стране составляет 47,7 тысяч рублей. Такая разница между двумя показателями, по словам специалистов, говорит о том, что в России продолжает существовать социальное неравенство.

Дмитрий Шевченко