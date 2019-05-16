Специалисты выяснили, на благоустройство какой территории ушло больше всего бюджетных денег, сообщает DEITA.RU.

Обычно, когда речь заходит про дорогое благоустройство российских городов, первым делом приходит на ум Москва или Санкт-Петербург. Однако, специалисты консалтинг-бюро "Стрелка" назвали в качестве самой "дорогой" улицы Большую Покрову в Нижнем Новгороде.

Такой вывод урбанисты смогли сделать рассчитав стоимость благоустройства в расчёта на один квадратный гектар. Как передаёт РБК, в Нижнем Новгороде этот показатель составил 128,8 миллионов рублей, в Туле - 87,4 миллионов рублей, а в Воронеже - 78,5 миллионов рублей.

В среднем же на один гектар улицы пришлось 51,3 миллиона рублей.