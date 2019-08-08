Стало известно, какая социальная выплата больше всего востребована у россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Федеральная налоговая служба назвала выплата пособий по материнству самой востребованной услугой Фонда социального страхования

Ведомство отметило, что в 2019 году в бюджете фонда предусмотрено более 300 миллиардов рублей на осуществление выплат по материнству.



В число самых востребованных услуг фонда также вошли страховые выплаты пострадавшим на производствах и выплаты для людей с инвалидностью. Средства идут на кресла-коляски, ортопедические изделия, товары для ежедневного ухода.

Дмитрий Шевченко