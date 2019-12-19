telegr wh call

Новости

Названа самая востребованная профессия

19 Декабрь 2019, 04:15

Названы случаи, когда инспектор ГИБДД может достать пистолет

19 Декабрь 2019, 03:30

Эксперт сказал, стоит ли откладывать покупку авто на новый год

19 Декабрь 2019, 02:45

Россиянам раздадут триллион рублей, не пригодившихся бюджету

19 Декабрь 2019, 02:00

Как наказать автохама: в Сети дали советы

19 Декабрь 2019, 01:15

Как получить квартиру от государства за «три копейки» сказали депутаты

19 Декабрь 2019, 00:30

Депутаты изменили сразу три медицинских закона

18 Декабрь 2019, 23:45

Власти меняют правила игры для российских бизнесменов

18 Декабрь 2019, 23:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названа самая востребованная профессия

Работа

Чаще всего работодатели искали именно таких работников, сообщает DEITA.RU.

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» составил список самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге в 2019 году. Об этом сообщают «Невские новости».

Так, чаще всего искали работников со специальностью «продавец-кассир». Только за этот год количество вакансий выросло в 2,7 раза для этой профессии. На втором месте по популярности водители, на третьем – повара.

Стоит отметить, что повар – одна из самых дефицитных профессий в Санкт-Петербурге. На одного соискателя в среднем приходится две вакансии.

Елена Миронова

Читайте также:

Путин подписал важный для всех россиян закон

Появились новые причины отстранять чиновников от работы

Россиян лишат льгот с 1 января

Популярное

Три завода могут закрыться в Приморье

Верховный суд отменил штраф за непристегнутый ремень

«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...