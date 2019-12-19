Названа самая востребованная профессия

Чаще всего работодатели искали именно таких работников, сообщает DEITA.RU.



Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» составил список самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге в 2019 году. Об этом сообщают «Невские новости».

Так, чаще всего искали работников со специальностью «продавец-кассир». Только за этот год количество вакансий выросло в 2,7 раза для этой профессии. На втором месте по популярности водители, на третьем – повара.

Стоит отметить, что повар – одна из самых дефицитных профессий в Санкт-Петербурге. На одного соискателя в среднем приходится две вакансии.

Елена Миронова