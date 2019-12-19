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Названа самая востребованная профессия
Чаще всего работодатели искали именно таких работников,
сообщает DEITA.RU.
Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» составил список самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге в 2019 году. Об этом сообщают «Невские новости».
Так, чаще всего искали работников со специальностью «продавец-кассир». Только за этот год количество вакансий выросло в 2,7 раза для этой профессии. На втором месте по популярности водители, на третьем – повара.
Стоит отметить, что повар – одна из самых дефицитных профессий в Санкт-Петербурге. На одного соискателя в среднем приходится две вакансии.
Елена Миронова