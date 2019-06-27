Стало известно, каким специалистам готовы платить самые большие зарплаты, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob в результате анализа вакансий предложений на рынке труда дальневосточной столицы нашёл самые прибыльные места работы.

Как оказалось, самое большое ежемесячное вознаграждение может получить директор отделения крупной федеральной компании во Владивостоке. За такую работу предлагают от 192 тысяч рублей.

На втором месте профессия суперинтенданта и группового механика. Такие специалисты могут рассчитывать на оклады от 150 тысяч.

На третьем месте оказалась вакансия директора по персоналу. За работу на этой должности готовы платить от 100 до 150 тысяч.

Кроме этого, прибыльно оказалось работать и в медицине. Так, старший медпредставитель и медицинский эксперт может претендовать на зарплату от 80 тысяч.

Дмитрий Шевченко