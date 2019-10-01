telegr wh call

Новости

Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД

1 Октябрь 2019, 03:30

Проверять это инспектор ГИБДД не имеет права

1 Октябрь 2019, 02:45

Военные сказали, кому дадут отсрочку от армии

1 Октябрь 2019, 02:00

Россиян предупредили о разводе с пенсиями от Минтруда

1 Октябрь 2019, 01:15

«Пьют, потому что жизнь тяжелая»: министр объяснил рейтинг ЗОЖ

1 Октябрь 2019, 00:30

Сбербанк запускает оплату ЖКХ и налогов на кассах магазинов

30 Сентябрь 2019, 23:45

Шойгу опять обскакал США

30 Сентябрь 2019, 23:15

Порядка 250 рабочих мест появится на новых заводах в ТОР «Надеждинская»

30 Сентябрь 2019, 23:12

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД

1 Октябрь 2019, 03:30

гибдд

Водители могут рассчитывать на устное предупреждение вместо того, чтобы оплачивать выписанный штраф, сообщает DEITA.RU.

Немногие водители в курсе существования статьи 2.9 КоАП. Она, как оказалось, говорит о том, что некоторые правонарушения могут быть признаны малозначительными.

Малозначительность – неопасное нарушение, которое попадает под критерии нарушения лишь формально. Например, непристегнутый ремень или нечитаемые знаки. Однако получить снисхождение не получится, если вас поймают пьяным за рулем.

Елена Миронова

Читайте также:

Водители могут наказывать инспекторов ГИБДД

Такие вопросы нельзя задавать ГИБДД

Такие протоколы подписывать ни в коем случае нельзя

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...