Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД

Водители могут рассчитывать на устное предупреждение вместо того, чтобы оплачивать выписанный штраф, сообщает DEITA.RU.



Немногие водители в курсе существования статьи 2.9 КоАП. Она, как оказалось, говорит о том, что некоторые правонарушения могут быть признаны малозначительными.

Малозначительность – неопасное нарушение, которое попадает под критерии нарушения лишь формально. Например, непристегнутый ремень или нечитаемые знаки. Однако получить снисхождение не получится, если вас поймают пьяным за рулем.

Елена Миронова