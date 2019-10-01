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Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД
1 Октябрь 2019, 03:30
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30 Сентябрь 2019, 23:12
Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД
1 Октябрь 2019, 03:30
Водители могут рассчитывать на устное предупреждение вместо
того, чтобы оплачивать выписанный штраф, сообщает DEITA.RU.
Немногие водители в курсе существования статьи 2.9 КоАП. Она, как оказалось, говорит о том, что некоторые правонарушения могут быть признаны малозначительными.
Малозначительность – неопасное нарушение, которое попадает под критерии нарушения лишь формально. Например, непристегнутый ремень или нечитаемые знаки. Однако получить снисхождение не получится, если вас поймают пьяным за рулем.
Елена Миронова
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