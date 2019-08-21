Парить оказалось так же вредно, как и курить обычные сигареты, сообщает DEITA.RU.

Канал CNN обнародовал результаты исследования учёных из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете, изучавших влияние курения вейпов на организм.

Как удалось выяснить специалистам, даже однократное вдыхание пара электронных сигарет оказывает существенно влияние на сердечно-сосудистую систему человека.

Учёные зафиксировали временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов.

При этом на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина, и ученые не могли определить, какое именно химическое вещество повлияло на результат.

Дмитрий Шевченко