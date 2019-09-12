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Названа смертельная опасность заменителей мяса

12 Сентябрь 2019, 15:15

фарш, мясо - pixabay

Исследователи нашли опасный для здоровья человека продукт, сообщает DEITA.RU.

Учёные из Австралии смогли доказать связь между употреблением заменителей мяса и развитием опасных заболеваний. Главным фактором риска они назвали большое содержание соли в подобных продуктах.

Также в их составе в избытке нашли сахара и жиры. Как пишет ТАСС, чтобы прийти к такому выводу исследователи изучили более полу тысячи продуктов, которые являются заменителем настоящего мяса.

Все они, по наблюдениям специалистов, проходили обработку, в результате которой в их составе оказывалось большое количество соли. 

Эксперты пришли к выводу, что употребление подобных продуктов может привести к риску развития сердечно-сосудистых катастроф. 

Таким образом, под угрозой оказались любители вегетарианского меню, которое, как считалось ранее, наоборот, должно быть полезно для организма.

Дмитрий Шевченко

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