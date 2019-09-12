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Названа смертельная опасность заменителей мяса
12 Сентябрь 2019, 15:15
Исследователи нашли опасный для здоровья человека продукт, сообщает DEITA.RU.
Учёные из Австралии смогли доказать связь между употреблением заменителей мяса и развитием опасных заболеваний. Главным фактором риска они назвали большое содержание соли в подобных продуктах.
Также в их составе в избытке нашли сахара и жиры. Как пишет ТАСС, чтобы прийти к такому выводу исследователи изучили более полу тысячи продуктов, которые являются заменителем настоящего мяса.
Все они, по наблюдениям специалистов, проходили обработку, в результате которой в их составе оказывалось большое количество соли.
Эксперты пришли к выводу, что употребление подобных продуктов может привести к риску развития сердечно-сосудистых катастроф.
Таким образом, под угрозой оказались любители вегетарианского меню, которое, как считалось ранее, наоборот, должно быть полезно для организма.
Дмитрий Шевченко