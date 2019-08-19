Стало известно, сколько денег автолюбителе тратят на оплату нарушений, сообщает DEITA.RU.

Компания Mail.ru выяснила, что один российский автомобилист получает от трёх до семи штрафов в год. При этом, по данным сервиса, больше половины оплат приходится на конец месяца и предпраздничные дни.

Аккуратнее всего россияне ездят зимой. В самое холодное время года количество штрафов снижается на 40%. По сравнению с прошлым годом автолюбители стали ездить аккуратнее.

Также компания отмечает, что средняя сумма штрафа, оплаченного через электронную почту, в прошлом году составляла 500 рублей, а в текущем году снизилась до 390 рублей.

Дмитрий Шевченко