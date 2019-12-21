Названа стоимость новогоднего стола

Россияне потратят на угощения к новогодней ночи 6 431 рубль, об этом DEITA.RU сообщили в Росстате.

За минувший год цена на новогодний стол поднялась примерно на 2,7 процента. Сильнее всего подорожал сыр. Его цена увеличилась на 11,17 процента. Также заметно, на целых 10,4 процента, выросла стоимость сливочного масла. Апельсины теперь стоят на 10,9 процента больше, чем перед Новым 2019-м годом.

При этом существенно, на целых пять процентов подешевела красная икра.

Стоит отметить, что самым дорогим праздничным застольем порадуют себя жители Чукотки, а меньше всего денег потратят жители Ингушетии. Всего лишь 3,5 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова