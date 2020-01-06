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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названа типовая зарплата судебных приставов

Приставы стучатся в дверь

Стало известно, какую гарантированную заработную плату в месяц получает сотрудник ФССП России, сообщает DEITA.RU.

Информация об этом стала доступна каждому россиянину после публикации на сайте правительства списка утвержденных в 2020 году типовых окладов сотрудников службы судебных приставов.

Оказалось, что в этом году средний оклад указанных должностных лиц увеличился на девять тысяч рублей - с сорока девяти тысяч до пятидесяти восьми. При этом, если убрать «среднюю температуру по больнице», станет известно, что зарплата «рядового» сотрудника ФССП в звании лейтенанта равна примерно двадцати восьми тысячам рублей. В то время как глава ведомства в среднем получает более семидесяти тысяч ежемесячно.  

Кстати, речь идет о так называемом «голом» окладе, который не учитывает различные региональные и служебные надбавки, которые есть фактически у каждого должностного лица.

Екатерина Цой

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