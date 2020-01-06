Новости
«С учетом Северного Кавказа» - СовФед прокомментировал снижение брачного возраста
6 Январь 2020, 02:15
Названа типовая зарплата судебных приставов
6 Январь 2020, 01:15
Школьников России ждут нововведения в учебной программе
6 Январь 2020, 00:15
Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году
5 Январь 2020, 23:15
Новые правила уплаты налогов озвучили россиянам
5 Январь 2020, 22:15
Советы по выбору алкоголя дали в полиции Приморья
5 Январь 2020, 21:15
Россиян в 2020 году ждет повышение зарплат
5 Январь 2020, 20:15
Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска
5 Январь 2020, 19:45
Названа типовая зарплата судебных приставов
Стало известно, какую гарантированную заработную плату в месяц получает сотрудник ФССП России, сообщает DEITA.RU.
Информация об этом стала доступна каждому россиянину после публикации на сайте правительства списка утвержденных в 2020 году типовых окладов сотрудников службы судебных приставов.
Оказалось, что в этом году средний оклад указанных должностных лиц увеличился на девять тысяч рублей - с сорока девяти тысяч до пятидесяти восьми. При этом, если убрать «среднюю температуру по больнице», станет известно, что зарплата «рядового» сотрудника ФССП в звании лейтенанта равна примерно двадцати восьми тысячам рублей. В то время как глава ведомства в среднем получает более семидесяти тысяч ежемесячно.
Кстати, речь идет о так называемом «голом» окладе, который не учитывает различные региональные и служебные надбавки, которые есть фактически у каждого должностного лица.
Екатерина Цой