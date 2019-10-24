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Названа точная дата, когда в столице дадут отопление

батарея, радиатор, дом, вентиль

Администрация города и энергетики вовсю готовятся к новому отопительному сезону. Дать тепло жителям Владивостока в этом году решили раньше - из-за многочисленных жалоб горожан на холод, сообщает DEITA.RU.

Тепло в домах дальневосточной столицы появится уже в понедельник, 28 октября. В первую очередь, подключать будут больницы, детские сады и школы. Чуть позже станет тепло и в жилых домах.

В мэрии отметили, что сезон квартирного тепла наступает в городе после того, как пять дней среднесуточная температура на улице не поднимется выше 8 градусов Цельсия.

«Синоптики отмечали, что на этой неделе минимальная среднесуточная была только 10 градусов. Однако, местные жители, руководители больниц и детских садов стали жаловаться на холод в помещениях. Поэтому мы решили начать сезон с 28 октября», - отметил начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии Александр Кравченко.

В администрации подчеркнули, что все ключевые объекты в городе уже на 100% готовы к началу отопительного сезона.

Напомним, что ранее чиновники уже отмечали, что потепление в домах дальневосточной столицы редко начинается раньше 20-х чисел второго осеннего месяца. По замечаниям от ответственных лиц, в этом сезоне иногда «выпадали» очень теплые дни, делающие среднесуточные показатели температуры довольно высокими.


Александра Маслова 

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