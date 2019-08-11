Метеоэксперт предупредил о приходе двух супертайфунов. Тропические ливни могут обрушиться даже на столицу, сообщает DEITA.RU.



В очередной раз угроза тайфунов нависла над Приморским краем. На будущей неделе сразу два тайфуна могут обрушиться на регион: Лекима и Кросса.

По официальным данным первый тайфун только косвенно повлияет на погоду в регионе в начале недели – над краем тайфун проходить не будет. А вот второй мощный тайфун, Кроса, обрушится на Приморье уже 16 августа.

По данным метеоэксперта, сейчас этот тайфун уже набрал силу. Скорость ветра в шторме – 35-40 м/с, порывы ветра до 55 м/с.

Пока нет никаких официальных предупреждений от Примгидромета, однако внести коррективы в свой отпуск или планы поездок по краю метеоэксперт рекомендует. Есть угроза разрушений от супертайфуна Кроса.

Елена Миронова