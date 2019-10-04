Названа зарплата биотехнолога в столице

Заработная плата биотехнолога может достигать и даже в некоторых случаях превышать 45 тысяч рублей в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители сервиса Superjob.

Согласно проведенному анализу, в котором участвовали вакансии 70 крупнейших российских городов, аналитики сделали вывод, что самую высокую заработную плату может получать биотехнолог в Москве. Там зарплата достигает 60 тысяч рублей. Значительно меньше зарабатывают их коллеги из Санкт-Петербурга — 49 тысяч рублей.

Что касается биотехнологов во Владивостоке, то здесь зарплата достигает 45 тысяч рублей, в Хабаровске — 43 тысяч рублей, а в Чите — 37 тысяч.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье вновь открыты вакансии для физически крепких и ловких мужчин без образования. Им предлагается работа шишкарей-кедролазов. За 200–250 тысяч рублей в месяц придется провести в лесу несколько недель подряд. В это время необходимо лазить по деревьям и собирать шишки.

Екатерина Брязгунова