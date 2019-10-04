telegr wh call

Новости

Путин отправил в отставку генералов

4 Октябрь 2019, 11:02

Налоговая будет следить за деньгами россиян

4 Октябрь 2019, 10:56

Немедленно повысить пенсионный возраст до 67 лет призвали в России

4 Октябрь 2019, 10:42

Очаг чумы обнаружили в России

4 Октябрь 2019, 10:18

Названа зарплата биотехнолога в столице

4 Октябрь 2019, 10:08

Несуществующее ДТП оставит без прав водителя

4 Октябрь 2019, 09:45

Федеральная трасса перекрыта из-за раскорячившейся фуры

4 Октябрь 2019, 09:31

Ремонт дорог остановился в столице

4 Октябрь 2019, 09:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названа зарплата биотехнолога в столице

4 Октябрь 2019, 10:08

деньга, карты, карта, монета, монеты, рубль, рубли, кошелек

Заработная плата биотехнолога может достигать и даже в некоторых случаях превышать 45 тысяч рублей в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители сервиса Superjob.

Согласно проведенному анализу, в котором участвовали вакансии 70 крупнейших российских городов, аналитики сделали вывод, что самую высокую заработную плату может получать биотехнолог в Москве. Там зарплата достигает 60 тысяч рублей. Значительно меньше зарабатывают их коллеги из Санкт-Петербурга — 49 тысяч рублей.

Что касается биотехнологов во Владивостоке, то здесь зарплата достигает 45 тысяч рублей, в Хабаровске — 43 тысяч рублей, а в Чите — 37 тысяч.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье вновь открыты вакансии для физически крепких и ловких мужчин без образования. Им предлагается работа шишкарей-кедролазов. За 200–250 тысяч рублей в месяц придется провести в лесу несколько недель подряд. В это время необходимо лазить по деревьям и собирать шишки.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Новый штраф для автомобилистов придумала Госдума

«Что за бред?» – автомобилисты возмущены новым запретом

Популярное

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Мост частично обрушился в Приморье

Новый штраф для автомобилистов придумала Госдума

«Что за бред?» – автомобилисты возмущены новым запретом
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...