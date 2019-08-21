Важный специалист получает достойные деньги, сообщает DEITA.RU.

Директор по продажам получает во Владивостоке в среднем 187 000 рублей в месяц. Такими данными делится сервис поиска работы Superjob.

Его московский коллега может рассчитывать уже в среднем на заработок в 220 000 рублей в месяц, а человек на этой же позиции в Санкт-Петербурге – на 202 000 рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске подобный работник получает 180 000 рублей. Средние показатели зарплат директоров по продажам не изменились с начала года.

Дмитрий Шевченко